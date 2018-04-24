Muharrem Sarıkaya: Aranan uzlaşı iki kanallı, çok damarlı

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Şimdi de yeni bir satranç hamlesi ortak üretiliyor…

Bu uğraş ise daha önce de bu sütunda birkaç kez bahsettiğim, “sıfır baraj ittifakı”nı oluşturmak…

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İkinci olarak da Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin karar sürecini tamamlamak.

Bugün de İYİ Parti’yi ziyaret edecek olan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun dünkü CHP ziyaretinin temelinde de bu arayış vardı.

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Görüşme sonrası SP Lideri Karamollaoğlu ile konuştum; ortaya konulan bütün formüller için bir uzlaşı aradıklarını söyledi.

CHP, İYİ Parti ve HDP yetkilileriyle de yaptığım konuşmamdan çıkardığıma göre aranan uzlaşı iki kanallı, çok damarlı…

İlki Cumhurbaşkanı adaylığı var; SP 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün üzerinde uzlaşılmasını istiyor.

Bu formüle göre seçime katılan AK Parti, MHP ve BBP dışında kalan partiler, bağımsız aday olarak çıkacak Gül üzerinde mutabakatını açıklayacak.

CHP bunu reddetmiyor…

Karamollaoğlu’nun bugünkü ziyareti öncesi adaylık konusunda dün de yazılı bir açıklamayla ısrarını sürdüren İYİ Parti Lideri Akşener’in ikna edilmesini istiyor.

Akşener ise “Eğer tek aday çıkarsa iki kutuplu seçim Erdoğan’ın işine yarar; çok aday olursa seçmen kendi adayına yönelir” diyerek çok adayın olmasını savunuyor.

HDP de benzer görüşte, tek adayın olması halinde bunun Erdoğan’ın işine yarayacağı düşüncesi hâkim.

Karar bugün Karamollaoğlu ile Akşener arasında yapılacak görüşme sonrası bütün liderlerin birlikte veya ayrı ayrı yapacakları görüşmeye kalacağa benziyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı