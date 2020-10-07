Muharrem Sarıkaya: Ara seçimin önünü açacak süreci başlatacak

Özel’in üzerinde durduğu, fezlekesi hazırlanan 7 milletvekilinin üyeliğinin de düşmesi halinde, Anayasa gereği bunun ara seçimin önünü açacak süreci başlatacak olması.

Çünkü şu an vefat, bakanlık ve belediye başkanlığı nedeniyle ayrılmalar ile milletvekilliğinin düşürülmesi nedenleriyle TBMM üye sayısında 14 eksilme oldu.

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Eğer 7 milletvekili hakkındaki fezleke gelir ve dokunulmazlık ile birlikte onların da vekilliklerinin düşürülmesinin önü açılırsa, TBMM’nin eksik sandalye sayısı 21’e çıkacak.

Tartışma da işte bu noktada başlıyor.

Anayasa’nın TBMM seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimlerine ilişkin 78’inci maddesi aynen şu hükmü taşıyor:

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“Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilir…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı