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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Ankara’da tüm partiler yeni yapılanmaya gidiyor

Ardı sıra gelen 9 sandık partilere iç düzenlemeleri için fazla fırsat tanımadı…
Buna bir de başkanlık sistemiyle gelen ittifaklar eklendiğinde, partiler mevcut örgütlenme yapılarıyla daha fazla yol alamayacağını görmeye başladı.
Çünkü eski sistemdeki parti yapılanmaları tek başına iktidara odaklı iken, yeni durum %50+1 gerektirdiği için ittifakı zorunlu kılıyor.
Hatta, bir ikinci veya üçüncü ortak olmadan yola çıkma olanağı bulunmuyor.
Ankara’da istisnasız tüm partiler bu nedenle yeni yapılanma için kolları sıvamış durumda.
İktidar partisi buna ilave olarak bir yılını dolduran sistemdeki aksamaları tespit edip giderme arayışında…
Üzerinde durulan yeni yapılanmanın temelini, tüzük değişikliklerinden çok, parti yönetmeliklerinin ve programlarının yeniden düzenlenmesi oluşturuyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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