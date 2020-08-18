Muharrem Sarıkaya: Ankara’da siyaset seçim sathına oldukça erken girdi

Haziran 2018 ve yerel seçimde etkisi açık görülen Kürt seçmene yönelik yeni açılım konusunda CHP lideri Kılıçdaroğlu da partisinin Kurultayında benzer bir açılım yapmış, uzun süre sonra ‘Kürt sorununa’ yönelik söylemle bulunmuştu.

Benzer şekilde, geçmişte Ülkü Ocakları Başkanlığı da yapmış olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu da Habertürk’te katıldığı programda, “Türkler ve Kürtler bu ülkede aynı damarda akan kan gibidir” benzetmesini yaparak, sorunların çözümü için yeni politikalara ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.

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Daha önce de belirttim, Ankara’da siyaset seçim sathına oldukça erken girdi ve bu zeminde şu an en çok uğraşılan tepedeki ittifakı tabana da yaymak…

Veya tam tersi, ötekinin tavanda kurduğunu, tabanda dağıtmak…

Görünen o ki sandığa kadar ilginç olduğu kadar karmaşık siyaset satrancına tanıklık edeceğiz…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı