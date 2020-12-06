Muharrem Sarıkaya: Ankara’da burun yoluyla yapılan aşı geliştirildi

Daha önce de buradan duyurmuştum, benim bildiğim Ankara’da virüse karşıtı geliştirilen etkisi çok yüksek üç çalışma var.

Biri var ki bugüne kadar bilinen tam aşı yöntemlerinin uzağında yepyeni ve etkisi de bir o denli yüksek.

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Hayvan çalışmalarını tamamlayan aşının insan üzerindeki Faz-1 çalışmalarına muhtemelen 10 gün içinde başlanır.

Bu aşı diğerleri gibi eksi 70-80 soğukta saklamayı veya koldan enjekte edilmeye ihtiyaç duymuyor.

Nazal yoldan, yani burun içine sıkılarak yapılan bu aşı Çin aşısı diye bilinen inaktif veya Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in laboratuvarı BionTech’in çalıştığı mRNA aşılarından oldukça farklı, proteine dayalı…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı