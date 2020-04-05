Muharrem Sarıkaya: Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi virüsü izole etmeyi başardı

Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu gönderisinde, Veteriner Hekimler Birliği Merkez Komitesi olarak A.Ü. Veteriner Fakültesi Viroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aykut Özkul ve arkadaşlarının koronavirüsü için aşı ve ilaç üretiminin ilk adımındaki başarısına işaret edip, tebriklerini iletiyordu.

Baştan söyleyeyim Prof. Dr. Özkul o denli alçak gönüllü ki, “Bizim yaptığımız koronavirüsün izolasyonunu viroloji alanında çalışan arkadaşımızın çoğu başarabilirdi” diye söze girdi.

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Attıkları adımın daha ilk basamak olduğunu da belirtti, “Aşı ve ilaç çalışması için izolasyon önemlidir” hatırlatmasında bulundu.

Virüsün izolasyonunun sağlamanın ne anlama geldiğini sordum anlayacağım gibi anlattı: “Temel hedef aşı ve tedavi sürecinde yapılacak olanlar. Burada yaptığımız ise hasta insan bedeninde var olan virüsü alıp, laboratuvarda yaşatmaya başlamamız. Bir insan bünyesinden çıkarıp, laboratuvarda da üreyip yaşayabilecek hale getirmemiz. Sağlık ekibine katkı için üzerinde ilaç ve aşı denemesi yapılacak hale getirmemiz.”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı