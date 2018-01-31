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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Ankara nihai hedefine Şam’dan önce PYD/ PKK’yı yerleştirdi

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Benzerleriyle yakın gelecekte karşılaşılması olası…

Çünkü Cenevre sürecine dahil ülkeler, sahadaki gruplar ve alana hâkim devletlerin stratejik çıkarları birbiriyle örtüşmüyor.

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Hatta kontrolündeki güçler ile devletlerin beklentileri farklılaşıyor.

Bunun en iyi örneği de ABD ile PYD ve onun denetiminde kurulan Suriye Demokratik Güçleri.

Rusya, son dönem PYD’ye ABD’yi sorgulatırken, ABD’ye de bölgedeki varlığını sürekli teyit etme gereği duyuyor.

Bu durum alandaki muhalifler ile Türkiye açısından da geçerli.

Yakın geçmişe kadar ÖSO dışındaki muhaliflerle öncelikli hedefi Esad’ı devirmekti.

Bugün öncelik sırası değişti; Rusya üzerinden yürüttüğü Şam rejimi ile diyaloğunu Ankara bir üst aşamaya çekerken nihai hedefine de Şam’dan önce PYD/ PKK’yı yerleştirdi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı 

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