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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Ankara, Halep, Homs, Hama, Doğu Guta’da yaşadığı oyunu İdlib’de görmek istemiyor

Şurası kesin ki Ankara, geçmişte Halep, Homs, Hama, Doğu Guta’da yaşadığı oyunu bu kez İdlib’de görmek istemiyor.

Yani, adım adım boşaltmanın bir sonrasının İdlib olacağını görüyor, buna uygun olarak M-4 otobanı üzerinde yeni gözlem noktaları oluşturuyor.

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Hatta güneyde, Şam güçlerinin hakimiyet alanında kalan ve önceki gün Şam güçleri tarafından lojistik ihtiyacının karşılandığı irtibat yolları bombalanan gözlem noktalarının yerinde kalması konusundaki kararını da koruyor.

Amaç, Şam’ın kuzeye gelmesini bloklamak ve otobanların kontrolünü de bırakmamak.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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