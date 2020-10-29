Muharrem Sarıkaya: AnkaPark’ta şirket elde ettiği karın ancak yüzde 3’ünü verecekmiş

Bunları konuşurken bir arkadaşımız Ankara Park’ın durumunu sordu.

Başkan Yavaş’ın aktardığına göre işleten şirketin Belediye’ye ödemesi gereken para için tanınan süre 12 Kasım’da doluyormuş. Büyük olasılıkla Belediye’ye kalacağını öngörüyor.

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(…)Madem işleten şirketle yapılan anlaşmada hem makinalarını, hem arazisini kullanan şirketin aktarması öngörülen miktar olarak sadece kardan %3 hak tanınmış.

Yani şirket tüm oyun makinalarını, araziyi, binaları, AnkaPark üzerinde ne varsa hepsini kullanacak…

Elde ettiği karın da ancak %3’ünü verecek; o da ederse…

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Özetle tüm zararın zararının zararını yaşıyoruz…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı