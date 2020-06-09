Muharrem Sarıkaya: ‘Ancak yüzde 5 alan partiler ittifak yapar’ yönünde bir karar yok

AK Parti’den ayrılan partilerin etkin isimleri ile sohbet ederken şu önemli noktanın altını çizdiler: “AK Parti uzun süredir muhafazakar zeminde propaganda yapmaya yöneldi, bu da yeni bir politik paketle hareket edeceğini gösteriyor. Bizim hitap edeceğimiz, muhatap alan sosyolojik tabanı konsolide etmeye uğraşıyor…”

Buna bir de ‘En az %5 oy alan partiler ittifak yapabilir’ yönünde çalışma eklendiğinde durum daha netlik kazanıyor.

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Ancak bu aşamada bir noktaya dikkat çekeyim ki Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen siyasi partiler ve seçim kanunları üzerindeki çalışmada, ‘Ancak %5 alan partiler ittifak yapar’ yönünde bir karar yok.

Bu partideki çalışmada da olmayacağı anlamına gelmiyor.

Ancak olduğu takdirde, son iki seçimdir AK Parti ile birlikte ittifak içinde olan BBP’nin ne yapacağına da karar verilmesi gerekiyor.

Daha önemlisi, geçmişten bu yana bu engelin istifalar yoluyla çok rahat aşıldığı gerçeği de bir yanda duruyor…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı