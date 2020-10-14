Muharrem Sarıkaya: Anayasa maddesine uymama sonucu doğan hak ihlali

Öncelikle AYM milletvekilliği düşen Berberoğlu’na üyeliğinin yeniden verilmesine ilişkin karar ilk kez karşılaşılan durum olduğu için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yol gösterici hükümlere de yer verdi.

(…)Şimdi burada tartışılan iki unsur var.

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Birincisi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘bana yol gösteremezsin, bunu yaptıysan hakkın olmayan yerindelik denetimi yapmış olursun’ yaklaşımı…

Bir de Anayasa Mahkemesi’nin ilk kez karşılaşılan durumla ilgili olarak çizdiği hukuki haritada yer alan Anayasa maddesine uymama sonucu doğan hak ihlali…

Tartışma bundan sonra bu noktada devam edecek.

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Ancak ortada da ciddi bir sorun var…

O da AİHM’nin Bireysel Başvuru hakkını Türkiye’nin iç hukukunun bir parçası kabul etmesiyle kazanılan bir hakkın geldiği nokta.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı