Muharrem Sarıkaya: Amaçlanan davranışlar Yıldırım’ın kimliğine, yetişme tarzına uygun olmadığı için sergilemekte zorlandı

Yıldırım’ın ekibine programa neden ucu ucuna, hatta bir iki dakika geç geldiklerini sordum.

İmamoğlu’nun yayın öncesi stresli olduğu bilgisini almışlar, Yıldırım ile yayın öncesi buluşup psikolojik olarak rahatlamasını istememişler.

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Belli ki Yıldırım ekibi programa hazırlanırken, İmamoğlu’nun psikolojisi, sinir sistemine de odaklanmış.

Ancak şurası kesin ki başlangıçta iki aday da stresliydi.

Eğer Binali Yıldırım, rakibini öfkelendirip, hata yapmasını sağlayacak söylemlere girmemiş, yayının sonlarında gösterdiği ‘kendisi olma’ performansını baştan sergileseydi ön alırdı.

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Çünkü Yıldırım, amaçlanan davranışlar Yıldırım’ın kimliğine, kişiliğine, yetişme tarzına uygun olmadığı için sergilemekte zorlandı.

Kendisine ait olmayanı da kısa sürede terk etti.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı