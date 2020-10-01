Muharrem Sarıkaya: Altı ay daha tedbirli olunduğunda virüsü baskılayacak ilaçlar gelmiş olacak

Prof. Dr. Akın’a, salgının tamamen kontrol altına alınmasına yönelik öngörüsünü sordum.

Bilim adamı duyarlılığı içinde herhangi bir süre vermekten uzak durdu, “Şubat’a kadar önümüzde 6 ay süre var, bunu iyi geçirirsek sonrasında bir nebze rahatlarız” dedi.

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Sözlerini açmasını istediğimde ise ilaç üzerindeki çalışmalara dikkat çekti.

Bilimsel bir dergiden elde ettiği önemli bir bilgiyi paylaşarak söze girdi.

Sözünü ettiği Avusturya kaynaklı İngiltere’de çalışılıp geliştirilen bir burun spreyi. Hayvan deneyleri tamamlanmış, insan deneylerine geçilmiş.

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Bilimsel makaleye göre, yapılan deneylerden %96 sonuç alınmış; buna göre burun içine sıkılan sprey virüsün bedene girişini ciddi oranda engellerken, yayılımının da önüne geçiyor.

Beklenti şubat ayına kadar insan deneylerinin tamamlanıp, piyasaya Nisan gibi çıkması yönünde…

Yani bir 6 ay daha tedbirli olunduğunda virüsü baskılayacak çok yönlü ilaçlar veya aşı da gelmiş olacak.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı