Muharrem Sarıkaya: Albayrak görevden affını istemedi, görevine devam etmeme kararı aldığını açıkladı

Peki, “Cumhurbaşkanı’nın istifadan önceden bilgisi var mıydı?” sorusuna gelen yanıt da kısaca “Olduğunu sanmıyoruz…” yönünde oldu.

Dikkat çeken de Soylu’nun istifası sonrası partinin neredeyse tamamı geri alması için mesaj yayınlarken, bu kez kabine ve partinin MYK’sından tek bir mesaj gelmedi.

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Cumhurbaşkanı da dün 26 saat kadar sonra istifayı kabul ettiğini İletişim Başkanlığı aracılığıyla duyurdu.

Buradaki en önemli nokta ise “görevine devam etmeme” kararı ile “görevden affını isteyen talebin kabul edildiğini” bildiren metinlerindeki üslup…

Şurası açık ki Albayrak, görevden affını istemedi, görevine devam etmeme kararı aldığını açıkladı, oldukça da sitem dolu mesajlara yer verdi.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı