Muharrem Sarıkaya: Akşener ve Babacan’ın ‘eve dön’ tartışmasında birlikte fotoğraf vermesi önemli

Aktarıldığına göre Akşener ile Babacan’ın baş başa görüşmesi de aynı samimi hava içinde geçmiş…

Bir ara Akşener, geçmişte kendisinin hedef haline getirildiğini anımsatıp, “Şehir Üniversitesi üzerinden de Davutoğlu’na saldırdılar, bakalım size ne yapacaklar?” deyince, ortama suskunluk hakim olmuş.

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Şurası açık ki, içerikten çok görüntünün, bilgiden çok algının öne çıktığı yeni siyasi modelde, Akşener ve Babacan’ın “eve dön” tartışmasının yapıldığı bir dönemde birlikte fotoğraf vermesi önemli.

Kılıçdaroğlu ile de bugün benzen fotoğraf vereceği için, toplumun düşünsel ardılında üçlünün buluşması sağlamış olacak.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı