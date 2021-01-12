Muharrem Sarıkaya: Akşener, AK Parti ile MHP arasında devam eden parti kapatma tartışmasına odun atmak istedi

Uzun süredir İYİ Parti yönetimini Cumhur İttifakı’nın içine çekme gayreti vardı.

Olamayacağı görülünce bu kez tabanı çekme harekatı başladı…

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Özellikle MHP lideri Bahçeli aracılığıyla yuvaya dön çağrısıyla başlayan süreç devam ediyor.

Bu yapılırken HDP üzerinden yürütülen kapatılmasına odaklı siyasetle de MHP dışındaki milliyetçi tabana mesaj verildi.

Diğer partilere kaymasının önü kesilmeye çalışıldı.

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İYİ Parti lideri Akşener de bunu görüp, “Madem kapatılmasını istiyorsunuz neden Yargıtay’a gidip başvurmuyorsunuz” çağrısıyla gelen baskıya bumerang etkisi yaratmaya çalıştı.

Bir yandan da AK Parti ile MHP arasında HDP’nin kapatması odağında devam eden parti kapatma tartışmasına odun atmak istedi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı