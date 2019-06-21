Muharrem Sarıkaya: AKP’li hukukçuya göre ‘Ordu VIP’ten ceza çıkmaz; çıkarsa da AYM veya AİHM’den döner

Bir süre önce İstanbul havaalanında bir yolcu kadın ile özel havayolu şirketi hostesi arasında yaşanan tartışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ceza hukuku öğretim üyesi, Prof. Dr. Vahit Bıçak ile sohbet ettim.

AK Parti eski milletvekili de olan Prof. Dr. Bıçak, önce Ordu VIP olayı üzerinden dün yapılan açıklamaları da takip ettiğini belirtti. Ordu VIP’te yaşananlara AİHM normları üzerinden yaklaşmak gerektiğini vurguladı…

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Bu noktada durmayıp devam etti:

“Hakaret, her ülkede suç sayılan evrensel bir suç değildir. Alıngan, hoşgörü eksikliği olan birtakım ülkelerde suçtur…”

Özetlersem Prof. Dr. Bıçak, böyle bir olayın mahkemeye taşınması halinde bir cezayla sonuçlanmasını beklemiyor, böyle olsa bile Anayasa Mahkemesi veya AİHM’den döneceğine inanıyor…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı