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Yaramazlara biraz batar!

   
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Muharrem Sarıkaya: AKP yüzde 10 barajının aşağı çekilmesine sıcak değil

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AK Parti’deki hava % 10’un aşağı çekilmesine sıcak yaklaşım hissettirmiyor.

Partinin etkin isimlerinin “Karara varmadık” demekle birlikte, “Barajın inmesi parçalı siyasete neden olur, o da beraberinde imtiyazlı azınlık yaratır” cümlesi, aşağı inmesinden yana olmayan niyeti sergiliyor.

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Ayrıca başkanlık sisteminin iyi çalışması için TBMM’de güçlü grup desteği olması gerektiğine yönelik beyanlar da niyeti sergiliyor.

Diğer türlü oranı % 5’e yaklaşan tüm partilerin TBMM’ye taşınacağına, bunun da karar almada zorluk oluşturacağına inanıyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

 

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