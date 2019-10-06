Muharrem Sarıkaya: AKP ve CHP kamplarındaki konuşmalara bakınca sanırsınız ki seçim geliyor

Eğer AK Parti ve CHP’nin kamplarındaki konuşmalara ve üç gün içindeki gelişmelere bakıp siyasi değerlendirme yapmaya kalkarsanız, iki ay içinde seçim var sanırsınız.

Oysa yeni sistemde seçime gidilmesinin yöntemi belli…

Ya Cumhurbaşkanı’nın parlamentoyu feshetmesi lazım ya da parlamentonun beşte üç çoğunluğu bulup seçim kararı alması…

Üzerinden henüz 15 ay geçmiş ve 2 yılı dolmadığı için de özlük haklarını elde edememiş milletvekillerini 360 gibi çoğunluğa ulaştırıp seçime götürmek kolay değil.

Ayrıca götürülmeye kalkılsa dahi hiçbir partide hatta ittifak blokunda bunu bulacak sayı yok.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı