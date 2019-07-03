Muharrem Sarıkaya: AKP milletvekilleri yakınmalarını yüksek sesle yapıyor

AK Parti’de İstanbul seçimi sonrası en çok yakınılan ve tartışılan konu sanılmasın ki başkanlık sistemi. Partinin toptan kendini sorguladığı, herkesin her şeyi çekinmeden dile getirdiği bir döneme tanıklık ediliyor. AK Parti milletvekilinin deyimiyle, ‘geçmişte seçmen partinin açığını kapatmak için uğraşırken, şimdi nereden açık verecekler diye geriye çekilip izlediği’ yeni bir süreci yaşıyor.

Bir de MHP ile ittifaka yönelik yakınma var ki, ‘dış ittifakı sağlamak için çabalarken, iç ittifakımızı ihmal ettik, dağıttık’ diye özetlenebilir. Devlet Bahçeli’nin dünkü TBMM Grup konuşmasında vurguladığı gibi, ‘sistemin aksayan yönlerinin AKP’li bazı yöneticilerin medya önünde yapmasından duyduğu’ rahatsızlığa benzer tepkiyle karşılaşmaktan çekiniyorlar.

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Bütün bunlardan yola çıkarak şunu söyleyebilirim AK Parti’ye ‘yalnızlaşma sendromu’ hakim olmuş. Seçmen milletvekilinde, teşkilat genel merkezde, milletvekili bakanlıkta yalnızlaşmış…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı