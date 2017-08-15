Muharrem Sarıkaya: AKP, bir süredir tabanının değişen taleplerini karşılayacak siyaset üretemiyor

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(…) her hâkim partinin yaşadığı gibi AK Parti de 16’ncı yılında bazı sorunlarla boğuşuyor. Başında da lideri Erdoğan’ın “teşkilatın metal yorgunluğu” diye tanımladığı sorun geliyor.

Peki, metal yorgunluğuna hangi nedenler yol açtı? Veya metal yorgunluğunu gidermek için yapılacak köklü değişim, sorunu hangi oranda giderecek? Yeni gelenlerin de dört ay sonra aynı yorgunlukla karşılaşma olasılığı ne?

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Meseleye bu cepheden bakıldığında farklı bir tablo çıkıyor. Bunun başında da AK Parti’nin, bir süredir toplumsal tabanının hızla değişen taleplerini karşılayacak siyaseti üretememesi geliyor.

Yani, 2002’de mütedeyyin bir hükümetin işbaşında olmasını yeterli bulan; 2007’de başı secdeye değen bir Cumhurbaşkanı’nın Çankaya’da olmasından mutlu olan veya 2012’de yolunun asfaltlanması ve köy odası ile okul, cami yapılmasını başarı sayan toplumsal taban, 2017’de bütün bunları “olağan” diye değerlendiriyor.

Bunların ötesinde politikalara ihtiyaç duyuyor; bulamayınca yalpa yapıyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı