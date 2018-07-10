Muharrem Sarıkaya: AK Parti’nin oy depolarından Doğu Anadolu’ya hiç koltuk düşmedi

Cumhurbaşkanı Kabinesi açısından en önemli farklardan biri de bakanlar atanırken bu kez alınan oy ve bölge farkına dikkat edilmemesi.

Oysa geçmişte bakanlar milletvekilleri arasından seçildiği için, alınan oy ve bölge farkına özen gösterilir, buralar bakanlıkla ödüllendirilirdi.

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Yeni sistem yürütmeyi yasamadan, yani Meclis’ten ayırdığı için, Trabzon kökenli 4 isim bakan olurken, AK Parti’nin oy depolarından Doğu Anadolu’ya hiç koltuk düşmedi.

Güneydoğu’dan ise sadece Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül kabinede yer aldı.

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Bu böyle devam edecek anlamına da gelmiyor.

Bakanların atanması tamamen Cumhurbaşkanı’nın kararına bağlandığı için dilediği zaman yeni isimleri atama yetkisini Anayasa gereği elinde tutuyor.

Ayrıca müsteşarlıklar kalktığından dolayı, her bakanlıkta sayısı ikiden az olmayacak bakan yardımcıları ile yeni sistemde kabine ile Cumhurbaşkanı arasında yer alacak politika kurullarının üyeleri de henüz belirlenmedi.

Bakanlıklardan çok daha etkin olacak Meclis komisyonlarının başkanlıklarına kimlerin geleceği de bilinmiyor.

Yeni sistemin yapı taşları oturmadığı için her bölgeye bir koltuk verilmesini öngören eski şablonla yeni sistem okuması bizleri yanıltıyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı