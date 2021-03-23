Muharrem Sarıkaya: AK Parti’de sözleşmeden çekilme gerekçesini hiçbiri tam bir zemine oturtamıyor

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının alınmasından bugüne geçen üç gündür AK Parti çevreleriyle konuşuyorum.
İster, arkadaşım Serap Belet ile sunduğumuz Olaylar ve Görüşler program konuklarımızın kamuoyu önünde söylediklerine bakın, isterseniz sonrasındaki telefon konuşmalarıma atıf yapayım.
Sözleşme’den çekilme gerekçesini hiçbiri tam bir zemine oturtamıyor.
Nitekim AK Parti’nin etkin ismi Genel Başkan Yardımcısı sosyolog Prof. Dr. Yasin Aktay, her zamanki realist tutumunu sergiledi ve Sözleşme’de bir aykırılık olmadığını ama toplumsal algı nedeniyle bu noktaya gelindiğinin altını çizdi.
Şurası açık ki İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi savunan çok az sayıdaki AK Parti kadın milletvekili dışında, savunana da rastlamadım.