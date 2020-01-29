Muharrem Sarıkaya: AK Parti’de kahvaltı istişare toplantıları tekrar başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak milletvekilleriyle kahvaltılı istişare toplantılarına tekrar başlıyor.

Muhtemelen gelen haftaya da sarkacak toplantının amacı, milletvekillerinin görüşlerini ve eleştirilerini almak.

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Partinin genel politik tavrına yönelik de yol haritasını anlatmak…

Aktarıldığına göre milletvekillerinin bakanlarla iletişim, statü kaybı, deprem ve Kanal İstanbul olmak üzere bazı konulardaki yakınmaları sürüyor.

Temmuz ayında yapılan toplantıda da milletvekilleri kendilerini ‘Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’ya benzetmiş, “Herkes bizden bir şey bekliyor, ancak bakanlar telefonumuza çıkmıyor; milletvekilinin ağırlığı yok, statüsü kayboldu” diye yakınmıştı.

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Vekiller, başkanlık sisteminin işlerliğine ilişkin şikayetlerini de açık dille aktarmıştı.

Görünen o ki milletvekillerinin bakan ve üst düzey bürokratlarla iletişimine ilişkin sorun çözülmüş görünmüyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı