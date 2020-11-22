Muharrem Sarıkaya: AK Parti’de bir kesim farkında olmadan kasaba sağcılarına mı dönüşmüş?

Son dönem ekonomi ve yargıda reform paketi ile getirilmek istenen demokratikleşme çabasına karşı direnişinden anlıyorum ki suskunluk sarmalı içinde kalıp direnmeyi başarmış.

Bunu anlamak için eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın sevgili Mehmet Aktif Ersoy’un Habertürk’teki programı sırasında söylediklerine parti içinden yükselen tepkilere bakılınca anlaşılır.

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İki gündür televizyon ekranlarından söylenen sözlere, sosyal medyadan gelen tepkilere bakıyorum.

Acaba AK Parti’de bir kesim dönüştürülmek istedikleri kasaba sağcılarına farkında olmadan dönüşmüş mü?

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı