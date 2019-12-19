Muharrem Sarıkaya: AK Parti kamuoyu tepkisini ya ölçemiyor ya görmezden geliyor

Görünen o ki AK Parti uzun süredir kamuoyu tepkisini önceden ölçme yetisini kullanamıyor; kullanmaktan çekiniyor…

Ya da ölçüyor ama, görmezden gelmeyi tercih ediyor.

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Bu noktaya gelinmesinde birçok faktör gösterilebilir.

Örneğin başkanlık sisteminde bürokrasinin sadece destek vereceği, kanunları milletvekillerinin hazırlayacağı söylenmişti, ancak yasa yapma tekniği eskisinden çok daha katı şekilde uygulanıyor.

Hatta önlerine gelen kanuni düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istenip istemediğini öngöremiyor.

O nedenle gelen her türlü düzenlemeye milletvekilleri sorgulamadan oy veriyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı