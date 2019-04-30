Muharrem Sarıkaya: AK Parti İstanbul seçimi konusunda iki farklı görüşe sahip

Toplantıda gündemin birinci unsuru ise İstanbul seçimi olmuş…

Parti yöneticilerinden bazıları İstanbul seçiminin iptal edileceğine yönelik umutlarını en yüksek seviyede tutmuş.

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Hatta, diğer illerin belediye ve il başkanlarına, “Her birinize İstanbul’da bir bölgede görev verebiliriz. Hazırlıklarınızı ona göre yapın” uyarısında bulunulmuş.

Bazıları ise yakın geçmişten bu yana ileri sürülen iddiaların geldiği noktalara dikkat çekerek, meselenin üzerine daha fazla gidilmemesi, konunun bu haliyle noktalanmasını tavsiye etmiş.

Hatta bazıları akşam sohbetinde, “Seçimin yenilenmesini doğru bulmuyorum, yenilenmesi halinde nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı öngörüyor musunuz?” sorusunu yöneltenlere de rastlanmış.

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Şu kadarını söylemeliyim ki AK Parti İstanbul seçimi konusunda iki farklı görüşe sahip.



Ama hemen hepsinde olan ortak beklenti “Bir an önce bitse de işimize gücümüze baksak” yönünde…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı