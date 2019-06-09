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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: AK Parti gelişmelerin lehlerine dönmeye başladığını belirtiyor

Şu 12 gün içinde sinirine hakim olup, iyi propaganda ve performans sergileyen seçimin galibi de olur.

AK Parti tarafı iki haftadır gelişmelerin lehlerine dönmeye başladığını belirtiyor.

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Bunu da ilk kez rakibi Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nu diledikleri sahaya çekme başarısıyla elde ettiklerini söylüyor.

Bunun aradaki farkı kapama eğilimine yönelmeye yettiği, tam yeterliliğin ise bundan sonraki performansla sergileneceğini onlar da kabul ediyor…

“Kendi seçmenimizi sandığa bir götürsek gerisi kolay…” cümlesini sohbetimiz sırasında birden fazla yinelemesi de bu kesime yönelik yoğun çabada olduklarını gösteriyor.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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