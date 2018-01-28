Muharrem Sarıkaya: Afrin’de bir haftaya düze inilmesi amaçlanıyor

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ZEYTİN Dalı Harikâtı bugün itibarıyla 1 haftasını tamamladı. Öngörüler tutarsa, dağlık alanlar aşıldığı için 1 hafta içinde düze inilip 3’üncü aşamaya geçilmesi amaçlanıyor. Olmazsa da “acele edecek” durumun olmadığı belirtiliyor. Hatta, “Gecikmenin tek nedeni insani gerekçelerle olur” cümlesinin de altı çiziliyor.

Aslında önemli başarıya imza atılıyor, içerideki mücadele de eklendiğinde 2 ülkede tam 5 bölgede aynı anda operasyonel yetenek sergileniyor.

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Yani bir yandan Irak’taki operasyonu devam ediyor, hatta Bağdat’la yakın gelecekte yapılacak “Dicle’den verilen su miktarına dönük” yeni uzlaşıyla yeni geliş- melerin kapısının da açılacağı belirtiliyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı