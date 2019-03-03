Muharrem Sarıkaya: Adayların çoğunluğu soyadını dahi kullanmıyor

Yerel seçim, yasanın izin vermemesine karşın yapılan ittifaklar bir yana birçok ilki de başlattı.

Bu seçimin ilklerinden biri belediye başkan adaylarının afiş ve pankartlarının hemen hepsinde, kalbinin üzerine sağ elini koymuş, iki kolunu göğsünde bağlamış veya ileriyi parmakla gösteren gülümseyen bir yüz ifadesinin yanında yer alan farklı karakterlerle kocaman yazılmış ilk isimleri…

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Parti adları ise hemen hepsinde geri plana düşmüş.

Ne hizmet getireceği veya hangi projeleri vadettiğinden daha çok adayın kocaman adı afişleri süslemeye başlamış…

Bir süredir dolaşmakta olduğum Anadolu’nun hemen her ilinde karşılaştığım şu ki çoğunluğu soyadını dahi kullanmıyor…

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Bir zamanlar açık hava gazinosuna çıkan şarkıcıların tarzında çektirdikleri resimleri ve yazı stilleriyle, afişin neredeyse dörtte üçünü kapsayan isimleri yer alıyor…

Veya söylenmesi ve akılda kalması kolay ise sadece soy ismini kullanıyor, adını hiç bir şekilde geçirmiyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı