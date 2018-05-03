Muharrem Sarıkaya: Adayın kesinlikle CHP üyesi olmasına karar verildi

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İttifakın açıklanmasının ardından CHP de yarın Cumhurbaşkanı adayını ilan edecek.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun partinin önde gelenlerine Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici ve Muharrem İnce’nin ismini sorduğu, hangisinin daha etkili olacağı üzerinde durduğu belirtildi.

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CHP aday belirleme sürecinde önce ittifakın nasıl şekilleneceğini görmek istedi, ona göre bir aday belirlemeyi uygun buldu.

İttifakın 4’lü olacağı ortaya çıkınca, CHP kendi tabanını kimin daha iyi konsolide edip oylarının bir başka tarafa gitmesini engelleyeceği üzerinde çalıştı.

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Bu kapsamda adayın kesinlikle CHP üyesi olmasına karar verilirken, 3 isim üzerinde kamuoyu nabzı çalışması dün de devam etti.

Parti dışından bazı isimler dile getirilmesine karşın, CHP’nin etkin isimlerinden biri, “Kesinlikle CHP üyesi olacak, kararlıyız” dedi.

CHP’nin adayının bugünkü Meclis Grubu Toplantısı’nda daha da netleşmesi bekleniyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı