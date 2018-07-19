Muharrem Sarıkaya: Adalet Komisyonu’nda bugün yaşanacaklar, gelecekte olacaklara ışık tutacak

Geçen dönem kanunların ağırlıklı bölümü hükümet tasarısı olarak geliyor ve çoğu zaman AK Parti grubu dahi inceleme fırsatı bulmadan komisyonlarda görüşmeye başlanıyordu.

Oysa bu kez teklif olarak gelecek ve komisyonda ele alınabilmesi için 48 saat beklemesi gerekecek.

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Bu kadar sürede kamuoyu oluşturma olanağına da erişme fırsatını yakalayacak.

Hele ki muhalefetin kamuoyunun beklediği konularda kanun teklifi vermesi durumunda bir dirençle karşılaşması da olanaksız hale gelecek.

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Belki bundan dolayı, iktidar ile birlikte muhalefet de Meclis’te yeni bir örgütlenme yapısına gidiyor.

Örneğin CHP, milletvekillerinin tekliflerini sağlıklı bir şekilde verebilmelerine olanak tanımak için “yasa ofisi” kuruyor…

İçinde bedelli askerlikten, Kanal İstanbul’a, sağlık personelinden, şans oyunlarına kadar çok sayıda kanunda değişiklik yapacak OHAL yerine geçecek kanun ile Meclis ilk teklifini bugün ele alacak.

Adalet Komisyonu’nda bugün yaşanacaklar, gelecekte olacaklara da ışık tutacak.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı