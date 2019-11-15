Muharrem Sarıkaya: ABD’yle kriz noktalandı, iç siyaset ön plandaki yerini alır

Türk-ABD ilişkilerinde bundan sonraki süreçte kriz içinde yeni bir kriz çıkaran seyir olmayacak.

Krizin en önemli ayaklarından biri olan Türkiye’ye yönelik Temsilciler Meclisi’nden çıkan yaptırımların Senato aşamasında Beyaz Saray’da Erdoğan-Trump görüşmesine katılan Senatör Graham’ın Ermeni tasarısındaki blokajına benzer bir şekilde engellenmesine tanıklık edilebilir.

Özetlemek gerekirse, iki taraf da pozisyonunu sabit tutarken dilini değiştirerek krizi noktaladı; süreci yeniden tayin edip ılıman bir iklime bıraktı.

Bundan sonra gelecek yıl yapılacak ABD seçimlerine kadar Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Parti odaklı yeni bir kriz beklemek pek olası görünmüyor.

Dolayısıyla hafta başından itibaren bugüne kadar dış politik nedenlerle beklemeye geçen iç politik eleştiri süreci kaldığı yerden devam eder…

Bütün partilerde başlayan kongre iklimi ve yeni partilerin kuruluş süreci de buna eklendiğinde iç siyaset ön plandaki yerini alır.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı