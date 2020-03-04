Muharrem Sarıkaya: ABD’nin açıklamaları Rusya’nın elini rahatlattı

Rusya ile görüşmelere iki gün kala ardı ardına gelen açıklamaları.

Örneğin Türkiye’nin baştan bu yana talep ettiği Patriot konusundaki tutumu…

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Patriotların, Türkiye için ne denli elzem ihtiyaç olduğunu dünya alem biliyor.

Rusya da bir süredir ABD’nin bunu sağlayıp sağlayamayacağını gözlüyor.

Sanki iki gün daha beklese çürüyecekmiş gibi, hava savunma sistemi vermeyeceğini açıkladı.

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Böylece müttefiki Türkiye yerine, İdlib müzakeresi yapacağı Rusya’nın elini rahatlattı.

Daha ilerisi İdlib hava sahasının kapatılması yönünde atılabilecek olası adımları da frenledi.

Hem de destek jesti yapmak için Suriye Özel Temsilcisi James Jaffrey ile birlikte yolladığı BM Daimi Temsilcisi Kally Craft’ın da Türkiye’de bulunduğu, hatta sınırdan Suriye sahasına da geçiş yaptığı sırada…

Bütün bunların ötesinde sadece askeri mühimmat ve istihbarat desteği verebileceğini belirten açıklama yapmakla yetindi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı