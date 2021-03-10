Muharrem Sarıkaya: ABD’den Hakan Atilla’nın istifasının karşılığı geldi

Ankara da buna sessiz kalmadı ve bir süre önce Haberturk.com sitemiz Halk Bank davası ABD’de devam etmekte olan Hakan Atilla’nın izne ayrıldığını ilk duyurduğu Borsa İstanbul’dan istifa haberini de verdi.

ABD’den de bunun karşılığı geldi.

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Önce Pentagon sözcüsü Helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajını açıkladı.

Ardından da Dışişleri Bakanı Blinken, İngilizcede göz kırpma anlamına gelen ‘blink‘ yaptı…

Çekilme kararı aldıkları Afganistan’da devam eden barış görüşmelerinin Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılmasını önereceğini bir mektupla taraflara bildirdiğini duyurdu…

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Ardı sıra gelen gelişmelere bakıldığında aslında bunun ne anlama geldiği daha iyi anlaşılır.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı