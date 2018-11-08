Muharrem Sarıkaya: ABD bu kararın iyi niyet göstergesi olarak kabul edilmesini istemiş

PKK’nın lider kadrosunun üç isminin başına ödül koyan Washington, karşılığında Ankara’dan talepte bulundu mu?

Kararın açıklanmasının ardından 2 gündür konuştuğum diplomatik kaynaklardan aldığıma göre, kararın alınma sürecine Ankara’nın herhangi bir dahli söz konusu olmamış.

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ABD yönetimi PKK’nın lider kadrosu Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile ilgili kararını ilk olarak önceki hafta Dışişleri Bakanlığı’ndan Washington’a giden heyetin görüşmesi sırasında dile getirmiş.

PKK’nın üç lider kadrosu konusunda kararlılıklarının olduğunun altı çizilmiş, ‘PKK’nın ABD’de uluslararası terör örgütü olarak kabul edildiğine’ de vurgu yapılmış.

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Bu kararı almalarının ‘ilişkilerin yeniden canlanması için bir iyi niyet göstergesi olarak kabul edilmesi’ de istenmiş.

Ankara’nın da benzer şekilde ‘ilk adımını Rahip Brunson ile attığı iyi niyet adımlarının devamını getirmesi’ talep edilmiş.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı