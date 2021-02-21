Muharrem Sarıkaya: AB sıkı bir kapanmaya giderken, Türkiye’nin açılmayı tartışması normal mi?

Sağlık Bakanı Koca, dün twitter hesabından normalleşme çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirtip, 1 Mart tarihi itibarıyla belirlenen kriterler kapsamında açılmanın başlayacağını bildirince ilgililerine merak edip sordum.

“Özellikle AB ülkeleri, varyant virüsler karşısında sıkı bir kapanmaya giderken, Türkiye’nin açılmayı tartışması normal mi?”

Reklam

Konuyla ilgili Bakanlık çevreleri, Türkiye’de de artışın görüldüğüne vurgu yaptı…

Hatta, bir kentte son yapılan PCR testlerinin %50’den fazlasının İngiltere’de görülen varyant virüs tespit ettiğini belirtti.

Alınan önlemlerle baskılanma şansını sordum, anladığım şu ki İngiliz varyantı endişe kaynağı oluşturmuyor.

Reklam

Çünkü yayılım hızı yüksek olmamakla birlikte, hasta etme veya öldürme kapasitesi aynı oranda değilmiş.

Almanya, Fransa ve İngiltere’deki yüksek tedbirlerin nedeni de bu ülkelerdeki yaşlı nüfusa dayalıymış, çünkü o kesimde ciddi etki yaratıyormuş.

Türkiye yaşlı nüfusun büyük bölümünü aşıladığı için endişe azalmış.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı