Muharrem Sarıkaya: AA’nın sonuç açıklaması görevlilerin okeye gitmesine neden olmuş

AK Parti’nin etkin isminin ileri sürdüğüne göre birçoğu da sandık başındaki görevini erken saatte terk etmiş…

Bu sürece de Anadolu Ajansı katkı vermiş.

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A.A’nın oyların yüzde 98,2’sinin sayıldığını ileri sürmesi, AK Parti Büyükşehir adayı Binali Yıldırım’a da “Biz kazandık…” açıklaması yaptırılması, “görevlilerin sandığı terk edip, okeye gitmesine” neden olmuş…

İtiraz olmayan, şerh konulmayan sandıkların yeniden sayımının YSK’nın 1984’den bu yana gelen teamüllerinin dışına çıktığı konusunu bir tarafa bırakıyorum.

Sandık başında yaşananların ortaya çıkması AK Parti’ye de önemli bir veri sundu…

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Bugüne kadar sandık konusunda en başarılı olduğu mega kentte, il yönetiminin kontrol başta olmak üzere hatalarını da ortaya döktü…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı