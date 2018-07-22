Muharrem Sarıkaya: 84 bin kişiden de belki 6 bin veya fazlası göreve iade edilecek

OHAL Komisyonu, 125 bin 678’i kamu görevinden atılan olmak üzere 131 bin 922 dosyadan 26 binini sonuçlandırdı. Başvuranlardan 1560’ını haklı bulup kurumuna iade etti…

Meselenin özü de burada başlıyor. Çünkü 26 bin kişiden 1560’ının haksız yere ihraç edildiği sonucuna varılmış ise 84 bin kişiden de belki 6 bin veya fazlası iade edilecek.

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Haklarındaki kararın alınması için öngörülen ikinci yılın sonunda dosyası haklı bulunan kişi bu dönemde en azından ekonomik özgürlüğünden yoksun olacak. Unutulmamalı ki “bir masum hakkı, bütün halk için dahi iptal edilemez; bir fert dahi, umumun selameti için feda edilemez…”

“Bir masumu hapse atmaktansa, 10 suçlunun serbest kalmasına razı” anlayışının hakim kılındığı hukuk sistemine sahibiz…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı