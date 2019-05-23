Muharrem Sarıkaya: 7 üye üzerinde sonuca varılmış kararı da aksi yönde yeniden karara bağlamış

Karşı oy yazılarında da vurgulandığı gibi, bugüne kadar hiç rastlanmadığı bir şekilde gerekçeli kararda kısa kararın dışına çıkılmış; karar genişletilmiş.

Oysa kısa karar hüküm niteliğinde olup, gerekçeli kararın da hükme uygun olması gerekir.

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Buna rağmen oy döküm cetvellerine ilişkin iddialar da gerekçeli karara eklenmiş.

Buradaki paradoks ise YSK’nın adı geçen sandıklara ilişkin 8 Nisan tarihinde karara varmış olması.

YSK o toplantıda sandık kurullarındaki durumu inceledi ve oy çokluğu ile bu iddiaları reddetti.

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Örnek mi; 2216 sayılı Bağcılar İlçe Seçim Kurulu’na ilişkin itirazın reddedildiği karar.

YSK, o günkü toplantısında bu iddiaların hepsini duvara yansıtılan ekranda tek tek inceliyor ve sonuçta iddiaların geçerliliğinin olmadığına karar veriliyor.

Dolayısıyla 7 üye üzerinde sonuca varılmış kararı da aksi yönde yeniden karara bağlamış.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı