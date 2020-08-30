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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: 30 Ağustos da ayrışmanın çekişme alanı haline dönüştü

Önce sosyal medyada başlayan ‘tarihi bölme’ çabasından söz ediyorum.

Sanki o tarih herkesin atalarından gelen ortak tarihi değilmiş gibi davranış gelişiyor. Tek taraflı da değil, iki siyasal uçta aynı davranış hakim.

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Biri Anadolu’nun tarihini Osmanlı, diğeri Cumhuriyet ile başlatıyor; bu topraklarda öncesinde kimse yokmuş gibi sembolik rıza üretildi.

Başarılı da olundu, 40 yıl düşünsem aklımdan geçmeyecek şekilde iktidar ve muhalefetin ayrışma zemini haline getirildi…

Hükümet pandemi sürecini gerekçe gösterip, daha az katılımlı kutlanacağını bildirdi. Muhalefet ise bu Malazgirt kutlaması ve 15 Temmuz anmasını örnek gösterip, “Niye milli bayramlarda bu davranış?” sorusunu yöneltti.

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Sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı da ayrışmanın çekişme alanı haline dönüştü.

Tüm toplumun ortak kaderi ve tasasının günü siyasallaştı…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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