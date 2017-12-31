Muharrem Sarıkaya: 2018, dış gelişmelerden çok iç çekişmelere sahne olacak

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2018, dış gelişmelerden çok iç çekişmelere sahne olacak.

Bu hem partilerin kendisi hem de karşısındakiyle en yoğun yarışını da beraberinde getirecek çünkü hem kurultaylar süreci yaşanacak hem de muhalefetin beklediği milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin olup olmayacağına tanıklık edilecek.

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Muhalefetin de Man Adası ile başlayıp Zarrab ile devam eden ve sonuçta KHK düzenlemesine kadar varan gündem enflasyonu içinde beklentisi, bu yılın sonbaharında milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin olacağı.

İktidar “Olmayacak” dese de muhalefet, yerel seçimde daha düşük oy alan AK Parti’nin, genel seçimi yerelin önüne koyacağına inanıyor.

MHP ise AK Parti ile yeni sistemin siyaset alanını yeniden tanzim edip ortaklığını geliştirirken, TBMM’de içtüzük düzenlemesi yapılmadan bir seçim sürecine girilmesinin sakıncalı olacağına dikkat çekiyor.

Yeni yılın 2017’den daha gerilimli, çok daha çekişmeli ve karmaşık olacağı bugünden görülüyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı