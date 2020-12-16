Muharrem Sarıkaya: 2011’de aşıyı reddeden kişi sayısı 183 iken 2017’de 23 bini geçmiş

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Başkanı Prof. Dr. Zafer Öztek’in yönetiminde Prof. Dr. Kezban Özçelik, Prof. Dr. Sarp Üner ve Prof. Dr. Sevgi Turan ve arkadaşlarının araştırması, saha çalışmalarının yanında, medya içerik taramalarını da kapsıyor.

Dikkat çeken ise Türkiye ile birlikte dünyada da aşı karşıtlığının milenyum ile yükselişe geçmiş olması.

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Hatta Türkiye’deki aşı karşıtlığının yükselişi, dünyaya göre 10 yıl da gecikme ile başlamış.

İlk vakaları da 2015’te Ordu’da bir savcının, diğeri de Hatay’da bir vatandaşın açtığı dava…

Buna göre 2011’de aşıyı reddeden kişi sayısı 183 iken, 2013’te 913’e yükselmiş.

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Ordu’daki dava sonrası ise neredeyse geometrik artmış; 2015’te bir anda 5 bin 91 kişiye çıkarken, 2016’da 10 bin üzerine ulaşmış.

Şimdi dikkat edin, bir yıl sonra 2017’de retçilerin sayısı 23 bini geçmiş.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı