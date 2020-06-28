Muharrem Sarıkaya: 2 milyon 433 bin 219 genci aynı sınava sokup sıralama yapmak olası mı?

Aynı yaş grubundaki 2 milyon 433 bin 219 genci aynı sınava sokup, çıkan sonuca göre üniversiteye giriş için sıralama yapmak olası mı?

Ya da zaten açık öğretimde okuyacaksa, Covid-19 günlerinde baştan bu gençleri ayrıştıracak bir yöntem bulunamaz mı?

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İki gün boyunca dün temel yeterlilik, bugün de alan yeterlilik ve yabancı dil testine tabi tutmanın ne anlamı var?

TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun uzun yıllardır dile getirdiği gibi, üniversiteye devam etmek isteyenlerin 4 yıl, yüksekokul veya açık öğretim almak isteyenlerin de lise 3’ten itibaren ayrıştığı bir sistem daha uygun olmaz mı?

Açık öğretim ile devam etmek isteyen lise 3’ten ayrılır, bir yıl yük olmaz; eğitimine de açıktan devam eder…

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Zaten iki yıl sonra terk edeceği, ücretleri de her geçen yıl zıplama yapan üniversitelere tesadüf sonucu girip aileye de yük oluşturmaz.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı