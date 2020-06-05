Muharrem Sarıkaya: 15 aydır bekletilen Berberoğlu fezlekesi neden şimdi Genel Kurul’a getirildi?

“TBMM’de 15 aydır bekletilen Berberoğlu fezlekesi neden şimdi Genel Kurul’a getirildi?”

Ayrıca Berberoğlu daha önce 17 ay hapishanede kaldığı için İnfaz Yasası’ndaki indirimler düştüğünde sadece 18 ay hapis yatacak.

Bu da mahkumiyetini yarı açık cezaevinde çekeceği anlamına geliyor…

Anlaşılan o ki bu sürede üniversitede devam eden arkeoloji bölümündeki derslerini verip mezun olur…

Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru kararını beklemesinin de zaten anlamı kalmadı..

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı