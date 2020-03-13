Muharrem Sarıkaya: 14 günlük rapor konusunda hukuki zemin teşkil edecek karar yok

Hukuk alanında tecrübesine güvendiğim arkadaşım Avukat Murat Keçeciler, bir müvekkilinde karşılaştığı durumu anlatarak söze girdi:

“Yurt dışındaydı yeni döndü, Bakanlık evinde 14 gün karantinada kalmayı zorunlu tutuyor. Ama işyeri bunu yıllık izninden saymak istiyor ve oradan düşeceğini belirtiyor…”

Hukuk karşısında her iki tarafın da haklı olduğunu belirtip ekledi:

“Bunun çözümü için kısa sürede bir kararnamenin çıkması lazım. Yoksa insanlar işe gitmedi diye işsiz de kalabilir, tazminatsız da atılabilir…”

Haksız da değil, çünkü bu konuda yapılmış sözlü açıklama var, hukuki zemin teşkil edecek bir karar yok.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı