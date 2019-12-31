Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: 1 Mart vakasının tekrarı zor

AK Parti’ye, MHP’nin de 49 milletvekili ile destek verdiği, hatta yurt dışında bulunanların da apar topar dönmesini sağladığı Tezkere’nin geçmemesinin ihtimali pek görünmüyor.

Yani 1 Mart vakasının tekrarı zor…

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Muhalefet de bunu gördüğü için Tezkere konusunda AK Parti ve MHP milletvekilleri üzerinde kamuoyu baskısı yaratmayı hedefliyor.

Çünkü iktidar, termik santrallere baca, güvenlik soruşturması, Ziraat Bankası’nın Simit Sarayı’na desteği ve Değerli Konut Vergisi gibi konularda kamuoyundan gelen yüksek tepkiler karşısında geri adım atmıştı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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