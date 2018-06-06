İnce’nin annesi Erdoğan’a sordu: Telefonumuzu mu dinliyorlar?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Yalova’nın Elmalı köyünde yaşayan annesi Zekiye İnce, “Annesi de bu yalandan hasta olur” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sordu: “Yoksa telefonlarımızı mı dinliyorlar?”

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan Zekiye İnce, oğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi şu sözlerle tarif etti: “Hep iyi bir çocuktu. Çok dürüsttür, lafı hep ağzında, içi dışı bir. Hile hurda bilmez. Çok sever herkes onu.”

Reklam

Zekiye İnce, daha önce siyasete girmesine de karşı çıktığı oğlunun cumhurbaşkanı adayı olmasına da engel olmaya çalıştığını şöyle anlattı: “Ama dinlemez ki beni… Kendimle ilgili bir şey olsa dinler. Desem ki ‘Kömürüm bitti, gazım yok’ hemen ilgilenir. Ama bu onunla ilgili. Çok dedim ‘Girme oğlum bu işlere, zor’ dedim… Hele şimdi bu cumhurbaşkanlığına hepten çok dedim ama… Hiç istemedim. Baksana… O kadar yük alınır mı üstüne? Yaparsın yaparsın, bir tanecik yapamazsın, kötü insan olursun hemen. Ama o çok istedi, başardı da.”

Anne İnce, oğlunun kısa süre önce açıkladığı mal varlığına da ekleme yaptı: “Bir şeyi eksik söyledi ama. Dört koyunu var Muharrem’in, onu yazmamış mal varlığına.”

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce’ye ‘Gülen ziyareti iddiasına’ dair sözleri için şöyle yüklenmişti:“Çok saygın bir annesi var, öyle zannediyorum ki annesi de bu yalandan hasta olur.”

Zekiye İnce, Erdoğan’ın sözlerine de soruyla karşılık verdi: “Hiç konuşmadık oğlumla bu konuyu, nereden çıkarmış ki? Nereden biliyormuş o benim Muharrem’le ne konuştuğumu? Yoksa bunlar telefonlarımızı mı dinliyorlar?”