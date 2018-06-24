Muharrem İnce’den kendi fotoğrafıyla seçim güvenliği mesajı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova’da oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek üzere Ankara’ya geçecek.
İnce sabah 06.59’da Twitter’dan paylaştığı mesajda, 2014’te oyların defalarca sayılmasından sonra CHP’nin kazandığı Yalova belediye başkanlığı seçimleri sonrası seçim kurulunda sabaha kadar beklerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
İnce paylaşımına “Sandıklar ve ilçe seçim kurulları size, Yüksek Seçim Kurulu bize emanet. Haydi hepimize kolay gelsin. Geleceğimizi geri alacağız” mesajını ekledi.
Sandıklar ve ilçe seçim kurulları size, Yüksek Seçim Kurulu bize emanet. Haydi hepimize kolay gelsin. Geleceğimizi geri alacağız. pic.twitter.com/rE5l8hwMJq
— Muharrem İNCE (@vekilince) 24 Haziran 2018