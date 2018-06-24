Muharrem İnce’den kendi fotoğrafıyla seçim güvenliği mesajı

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın tahliye tarihi ertelendi. Meclis Başkanlığı ile üniversite arasında binanın kullanımına dair anlaşmazlık sürerken, Beşiktaş Kaymakamlığı binanın boşaltılması için üniversiteye tebligat göndermişti. Kaymakamlık, binanın 26 Haziran saat 14.00’e kadar boşaltılmasını istemişti. Üniversite ise buna karşı çıkmıştı. Ertelemeye iki gerekçe Meclis Başkanlığı, bugün bir açıklama yayınlayarak tahliye tarihinin […]