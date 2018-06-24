Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem İnce’den kendi fotoğrafıyla seçim güvenliği mesajı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova’da oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek üzere Ankara’ya geçecek.

İnce sabah 06.59’da Twitter’dan paylaştığı mesajda, 2014’te oyların defalarca sayılmasından sonra CHP’nin kazandığı Yalova belediye başkanlığı seçimleri sonrası seçim kurulunda sabaha kadar beklerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Reklam

İnce paylaşımına “Sandıklar ve ilçe seçim kurulları size, Yüksek Seçim Kurulu bize emanet. Haydi hepimize kolay gelsin. Geleceğimizi geri alacağız” mesajını ekledi.

Sandıklar ve ilçe seçim kurulları size, Yüksek Seçim Kurulu bize emanet. Haydi hepimize kolay gelsin. Geleceğimizi geri alacağız. pic.twitter.com/rE5l8hwMJq

Reklam

— Muharrem İNCE (@vekilince) 24 Haziran 2018


SON HABERLER

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı’nın tahliyesi ertelendi

  Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın tahliye tarihi ertelendi. Meclis Başkanlığı ile üniversite arasında binanın kullanımına dair anlaşmazlık sürerken, Beşiktaş Kaymakamlığı binanın boşaltılması için üniversiteye tebligat göndermişti. Kaymakamlık, binanın 26 Haziran saat 14.00’e kadar boşaltılmasını istemişti. Üniversite ise buna karşı çıkmıştı. Ertelemeye iki gerekçe Meclis Başkanlığı, bugün bir açıklama yayınlayarak tahliye tarihinin […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...