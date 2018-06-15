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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem İnce: Sosyal yardımları artıracağız

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyası kapsamında yayınladığı videolu tanıtımda AKP dönemindeki tüm sosyal yardımları artıracağını vaat etti.

Fotoğraf: Reuters

İnce videoda “İsraf ekonomisini terk edeceğiz. Fabrikalar kuracağız, marka üreteceğiz. Hep beraber zenginleşip hakça bölüşeceğiz. Tüm kazanılmış hakları ve sosyal yardımları artırarak devam ettireceğiz. Size söz veriyorum!” dedi.

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