Muharrem İnce: Sosyal yardımları artıracağız

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyası kapsamında yayınladığı videolu tanıtımda AKP dönemindeki tüm sosyal yardımları artıracağını vaat etti.
İnce videoda “İsraf ekonomisini terk edeceğiz. Fabrikalar kuracağız, marka üreteceğiz. Hep beraber zenginleşip hakça bölüşeceğiz. Tüm kazanılmış hakları ve sosyal yardımları artırarak devam ettireceğiz. Size söz veriyorum!” dedi.
İsraf ekonomisini terk edeceğiz. Fabrikalar kuracağız, marka üreteceğiz. Hep beraber zenginleşip hakça bölüşeceğiz. Tüm kazanılmış hakları ve sosyal yardımları artırarak devam ettireceğiz. Size söz veriyorum! #başaracağız pic.twitter.com/awjwcLVbdS
— Muharrem İNCE (@vekilince) June 15, 2018